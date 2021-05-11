محافظ الغربية يناشد المواطنين الالتزام وتحمل المسئولية تجاه أنفسهم

أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية جولة ليلية، مساء أمس الإثنين، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قام المحافظ بغلق كافة المقاهي والمحال المفتوحة بعد وقت الغلق المحدد والموجودة على طول طريق المحلة – طنطا.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرى (عياش، شبراملكان ومحلة أبو علي) بمركز المحلة، حيث تم غلق عدد (٢) مقهى لتقديمهم الشيشة ولعدم الالتزام بمواعيد الغلق، غلق (١) محل حلاقة و(٣) ورش وذلك لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، إلى جانب غلق عدد (٢) مقهى بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، كما تم تفقد ميداني (الشون والمشحمة) وشوارع ( البحر، محب، شكري القوتلي)، موجهًا بغلق ملعبين خاصين لكرة القدم ومقهى واحد بمنطقة الرجبي بأول المحلة.

وتوجه بعدها المحافظ لمركز ومدينة سمنود، حيث تابع التزام المحال بشوارع مدينة سمنود الرئيسية والفرعية بمواعيد الغلق، وتم التوجيه بغلق أحد النوادي وإخلائه من الجالسين فيه فورًا، ووجه المحافظ، المواطنين للالتزام وتحمل المسئولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين.

وكان محافظ الغربية، قد قام بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف حيث تستمر عمليات الرصف ودهان السور الحديدي ،ومرحلته الرابعة بدايةً من كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة من أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى، وذلك بتكلفة ١٠٣ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع سكة المحلة، والذي يُعْتَبَر أحد أهم المحاور المرورية في المدينة، حيث تابع المحافظ وضع البلدورات والتخطيط لاتجاهات السير، مؤكداً على الانتهاء من رصف الشارع بعد عيد الفطر المبارك والذي يأتي ضمن جهود المحافظة في تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها بأعلى معايير الجودة.

واسْتُكْمِلَت الجولة بتفقد أعمال تشغيل السن بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة، حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا ،والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.

وخلال الجولة ،وجه المحافظ بفض سوق قحافة ورفع كافة الإشغالات المتعدية على شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة.

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية