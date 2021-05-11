مصرع طفل صدمته سيارة حال لهوه أمام منزله بمركز طهطا سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام طفل في الثانية من عمره يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صدمته سيارة ملاكي أثناء لهوه أمام منزله وتم ضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل "إياد . م . ج . م" سنتين ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث سيارة.

بالانتقال والفحص وسؤال والده "محمود . ج . م . ع" 29 سنة مهندس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به السيارة ملاكي سوهاج قيادة "عشري . ع . ا . س" 39 سنة عامل – ويقيم / دائرة المركز مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم التحفـظ علـى السيارة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان قبل ذلك استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج طفلة في الثامنة من العمر جثة هامدة لقيت مصرعها غرقا على ضفة نهر النيل بجوار منزلهم إنزلقت قدماها وسقطت به وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "سلمى . م . ا" 8 سنوات وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها "محمد . ا . أ . ا" 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي ضفة نهر النيل بجوار المنزل إنزلقت قدماها وسقطت به مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.