مجلة سفر عالمية: مصر بلد آسر وتاريخها ملحمى

أفاد تقرير على مجلة الأسفار والسياحة العالمية "ترافل ديلي نيوز" بأن هناك زيادة كبيرة في الطلب على السفر إلى مصر منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن العديد من السياح الأجانب يرون أن السفر إلى مصر في الوقت الحالي هو "تجربة رائعة" ، مشيدا بالتزام البلاد بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من من وباء فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن شركة "Aventura World" الرائدة في مجال السفر بدأت تزيد من برامج رحلاتها إلى مصر من أجل تلبية هذا الطلب المتزايد، واصفة البلاد ب"الساحرة ذو التاريخ الملحمي" وأهلها ب"الكرماء".

وأوضحت المجلة أن الشركة قدمت برنامجين جديدين للسفر الجماعي إلى مصر، وهما متاحين للحجز طوال عامي 2021 و2022، مضيفًا ان ذلك يأتي تماشياً مع الزيادة الأخيرة في طلبات السفر والحجوزات الجديدة لمصر، التي وصفتها المجلة العالمية ب"البلاد الآسرة".

ونقلت المجلة عن الشركة الرائدة قولها في بيان: "بصفتنا خبراء حقيقيين في مجال السفر ومن أبرز مقدمي الرحلات البحرية والشركات السياحية منذ أكثر من 45 عامًا، فإننا نفخر لكوننا من أوائل الشركات التي أعادت الرحلات لمصر، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الاحترازية فضلا عن التجول في مصر واستكشاف معالمها".

ولفتت الشركة إلى أن برنامجها للسفر إلى مصر في مارس الماضي كان ناجحا للغاية وشمل: زيارة أهرامات الجيزة الشهيرة والأقصر وأسوان ووادي الملوك والعاصَمة القاهرة، فضلا عن الرحلات النيلية التي دامت لخمسة أيام.

ونقلت المجلة عن المسافر الجماعي سيندي إيديما واصفا تجربته في السفر إلى مصر: "يا لها من تجربة رائعة! كان كل شيء منظمًا وسارًا بسلاسة بالغة. يقوم قطاع السياحة المصري بعمل رائع في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من الذهاب إليها وكانت مجموعتي سعيدة ايضا. أنني أوصي بمصر كوجهة سفر لأصدقائي وزملائي وجيراني"، َوتابع موجها حديثه لشركة السفر: "شكرًا جزيلاً على إتاحة الفرصة لنا لزيارة هذا البلد الرائع".

من جانبه، قال إيان سكوت، رئيس قسم معايير النضافة بالشركة :"نحن سعداء بالتعليقات الممتازة التي نستمر في تلقيها من مجموعة المسافرين الجدد إلى مصر - بدءًا من الثناء على خط سير الرحلة المخطط جيدًا، وحتى بروتوكولات السلامة، هذا بالإضافة إلى كرم أهل مصر وترحيبهم بنا بكل حماس ".

وأشار سكوت إلى ان ما يغذي زيارة مصر مرة أخرى هو الافتتاح الكبير المنتظر للمتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره في القاهرة، قائلا" يمكن للمسافرين المحظوظين الآن أن يكونوا من بين أوائل المسافرين الذين يزورون المتحف الذي تبلغ مساحته 5.2 مليون قدم مربع والذي سيعرض أكبر مجموعة من كنوز الملك توت عنخ آمون في مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة في عام 1922".