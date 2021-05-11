مصرع مسن وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقى مسن في العقد السابع من العمر مصرعه وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة إثر وقوع 3 حوادث منفصلة بدائرة مركزي إيتاي البارود ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وتروسيكل بالكيلو 75 مشروع ناصر ـ كوبري الريان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم محمد صابر فرج، 29 سنة، عبده صابر ريان، 17 سنة، عاشور شعبان عبد النبي، 44 سنة، ضيف جويده لاحوتي، 37 سنة، صافي كامل ريان، 37 سنة"، وجميعهم مقيمين بمركز أبو حمص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أكثر من سيارة علي الطريق الدولي اتجاه الصحراوى، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

بالانتقال وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "محمد السيد قطب" 63 سنة ومقيم بدائرة مركز شرطة ادكو وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي توك توك داخل المدينة وأسفر الحادث عن أصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود المركزي وهم كل من :"رامي عبد النبي محمد السعيد، 29 سنة، محمد عبد العزيز طه الزهير، 24 سنة"، وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.