الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بريطانية مهووسة بالفضاء.. أول طفلة فى العالم ترسل شيئا إلى القمر

الطفلة إليزابيث نورمان
الطفلة إليزابيث نورمان

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطفلة إليزابيث نورمان البالغة من العمر 7 سنوات، ستصبح أول طفلة في العالم ترسل شيئا إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة نورمان سترسل ملصقا مكتوبا عليه: "Astro Liz’s Lab"، وهو اسم حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في كبسولة زمنية ستنطلق إلى القمر هذا العام.

 

وتعيش الطفلة في مدينة ليستر البريطانية، وقد أصبحت مهووسة بالفضاء بعد أن شاهدت هبوط مركبة الفضاء "برسيفيرنس" التابعة لـ"ناسا" على المريخ العام الماضي، حيث قررت بعدها صنع صاروخها الفضائي الخاص.

 

وصنعت إليزابيث في يناير نموذجا من الورق المقوى يبلغ طوله 7 أقدام (نحو مترين) لصاروخ "فولكان سنتور" الذي سينطلق إلى القمر.

 

وعندما حلق نموذج إليزابيث على ارتفاع 30 قدما في الهواء، اتصل بها صانعو "فولكان سنتور"، معبرين لها عن دهشتهم بها، وعرضوا عليها نقل ملصقها على متن أول كبسولة زمنية ستنطلق إلى سطح القمر.

 

وتأمل إليزابيث أن تطير يوما ما إلى القمر وترى ملصقها هناك.

 

من جهتها، قالت والدتها جنيفر: "نحن سعداء بأن الفرصة ستتاح لابنتنا لترك بصمتها على القمر.. نعتقد حقا أنها ستذهب إلى الفضاء يوما ما".

 

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة الزمنية التي ستحمل ملصق إليزابيث على القمر في الفترة من منتصف إلى أواخر عام 2021.

 

وفي فبراير الماضي، هبطت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح على سطح المريخ، لتكمل بذلك رحلة استغرقت نحو 7 أشهر، قطعت خلالها نحو نصف مليار كيلومتر.

 

وهلل المهندسون في مركز التحكم في المهمة، في ولاية كاليفورنيا، فرحا بعد تأكيد نبأ هبوط المركبة.

 

وستقضي المركبة، المزودة بست عجلات، العامين المقبلين على الأقل في حفر صخور على سطح الكوكب، بحثا عن آثار تدل على وجود حياة في الماضي.

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