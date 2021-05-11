اندلاع حريق هائل فى مبنى هندسة رى المنشأة جنوبى سوهاج

نشب حريق هائل، منذ قليل، في مبنى هندسة ري المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، بسبب ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنطقة السكنية وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بمبني هندسة ري المنشأة، بسبب ماس كهربائي.

تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، من وحدات الزوك واولاد سلامة والمنشأة وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده قبل امتداده لوحدات سكنية مجاورة أو وقوع خسائر في الأرواح.

وتمثلت التلفيات في الأشجار والمعدات والأسلاك الكهربائية بمبني هندسة ري المنشاة، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بسبب أسلاك الكهرباء والتوصيلات العشوائية، وتم الدفع بمعدات مجلس مدينة المنشأة لرفع آثار الحريق وحطامه من هندسة ري المنشأة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، وانتقلت الإدلة الجنائية لمعاينة الحريق.

وكانت قبل ذلك شهدت قرية الحسامدة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج اندلاع حريق بموتور ري وامتد إلى 3 أشجار نخيل بسبب ماس كهربائي بالموتور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغا بنشوب حريق بناحية الحسامدة / دائرة المركز.

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بموتور ري ملك مصطفي ا م 56 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وإمتد لعدد 3 أشجار نخيل ملكه وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ”دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور أقر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بموتور الري وأضاف بإحتراق موتور الري أشجار النخيل ونفي الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.