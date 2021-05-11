الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكم كاليفورنيا يعلن طوارئ الجفاف فى 41 مقاطعة

حاكم ولاية كاليفورنيا
حاكم ولاية كاليفورنيا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ في 41 من أصل 58 مقاطعة بالولاية، على خلفية ارتفاع متوسط الحرارة و​​الجفاف طيلة شهري أبريل ومايو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، وجه نيوسوم مجلس المياه بالولاية للنظر في تعديل متطلبات إطلاق الخزانات واتخاذ تدابير أخرى.

ويمنح الإعلان أيضا مرونة الدولة في المتطلبات التنظيمية للتخفيف من آثار الجفاف، والتي عزاها نيوسوم جزئيا إلى تغير المناخ العالمي.

وقال: "نحن نعمل مع المسؤولين المحليين والشركاء الآخرين لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة، وندعو جميع سكان كاليفورنيا للمساعدة في مواجهة هذا التحدي من خلال تكثيف جهودهم لتوفير المياه".

وانتقدت هذه الخطوة "Save California Salmon" وهي مجموعة لحماية الحياة البرية حيث اتهمت نيوسوم بتفضيل المصالح الزراعية الكبيرة.

وقالت ريجينا تشيتشيزولا مديرة السياسات بالمجموعة: "أدى سوء إدارة المياه خلال الجفاف الأخير إلى موت 90٪ من سمك السلمون وتكاثر الطحالب السامة في إمدادات المياه في المدن".

وأضافت: "نظام حقوق المياه القديم في كاليفورنيا يترك المدن والبيئة جافة".

وأعلن نيوسوم في أبريل حالة طوارئ إقليمية للجفاف في مقاطعتين بشمال كاليفورنيا، وفي ذلك الوقت كان المقياس الرئيسي لتساقط الثلوج في الولاية أقل من المتوسط ​​بحوالي 40٪ علما أن كاليفورنيا تعتمد على ذوبان الثلوج في الربيع لتجديد الجداول والخزانات.

يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا هي أكثر ولايات الولايات المتحدة سكانا وثالثها مساحة وتعتبر كاليفورنيا أيضا الكيان النطاقي الثاني من حيث عدد السكان في الأمريكتين، لا تتجاوزها إلا ساو باولو في البرازيل.

وتقع كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتحدها من الشمال ولاية أوريجون ومن الشمال الشرقي ولاية نيفادا وولاية أريزونا من الجنوب الشرقي ، والمحيط الهادئ من الغرب أكبر أربع مدن في الولاية هي لوس أنجلوس وسان دييغو وسان خوسيه وسان فرانسيسكوو يوجد بالولاية ثاني وسادس أكبر مجال إحصائي، وكذلك ثامن مدينة اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدةو تتميز كاليفورنيا بتنوع في المناخ والجغرافيا والسكان.

مقاطعة يعلن كاليفورنيا جفاف طوارئ

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