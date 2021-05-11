عامل يحاول التخلص من نجل عمومته بمركز المنشاة فى سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، عامل يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، تعدى عليه نجل عمومته بالضرب وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات الجيرة، وجرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء نائب المدير للجنوب يفيد تلقي مركز شرط المنشاة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «محمد. ر. ر» 30سنة، عامل – ويقيم دائرة المركز مصابًا بـاشتباه نزيف بالمخ ، إدعاء تعدي من آخرين .

وبسؤاله أتهم نجل عمومته «أيمن. ص. ع. ا» 43 سنة، سائق – ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي وقت سابق، ااستقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق بالصدر من الناحية اليمنى، تعدى عليه آخر بسلاح ناري كان بحوزته، وإحداث إصابته، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة طهطا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول «أحمد.ا.م.ع» 42 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني.

انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقه «صابر.ا.م.ع» 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم «كمال. س. ع. س»، 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه المذكور بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.