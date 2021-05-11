أمريكا توافق على إعطاء لقاح «فايزر» للأطفال والمراهقين من سن 12 إلى 15

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها وسعت تصريح الاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح بيونتيك/ فايزر المضاد لفيروس كورونا ليشمل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اقتصرت الموافقة سابقا على إعطاء اللقاح، الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية لصناعة اللقاحات وشريكتها الأمريكية فايزر، في البلاد على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاما.



ووصفت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك التوسع بأنه "خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19-".



وقالت وودكوك في بيان: "يسمح إجراء اليوم بحماية السكان الأصغر سنا من كوفيد- 19، مما يجعلنا أقرب إلى العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة".



وأضافت أن الهيئة "أجرت مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البيانات المتاحة" قبل إصدار التمديد.



وتم إبلاغ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد بتسجيل حوالي 5ر1 مليون حالة إصابة بكوفيد- 19 بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما منذ بداية الجائحة.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.