مستشفيات القدس الشرقية تعج بالمصابين.. والإصابات بالرصاص المطاطى

عجت المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية بجرحى المواجهات مع القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، حيث فقد العديد منهم عيونهم إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي.

وقال مدير عام مستشفى "المقاصد" عدنان فرهود في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "100 مصاب وصلوا الإثنين إلى المستشفى للعلاج وأن نحو 200 شخص وصلوا إلى المستشفى منذ بدء المواجهات الجمعة".

وأضاف أن "غالبية الإصابات كانت في الرأس والصدر والأطراف العلوية والسفلية"، موضحا "أن القوات الإسرائيلية تعمدت التسبب بإصابات خطيرة".

وتابع: "عندما تقصد إيذاء شخص تقوم بإطلاق النار على رأسه".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أقام مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى قبل نقلهم إلى المستشفيات المحلية، فيما أقام مستشفى"المطلع" أوغستا فيكتوريا غرفة طوارئ خاصة لعلاج الجرحى.

وذكر الشاب عز الدين نجار من مدينة نابلس بالضفة الغربية أن "الأطباء في مستشفى المقاصد أخبروه أنه لن يستعيد البصر في عينه اليسرى بعد إصابته في المسجد الأقصى الذي يشهد منذ الجمعة أسوأ مواجهات منذ سنوات".

وتجري احتجاجات منذ الجمعة ومواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وأصيب ما يقارب 700 شخص منذ الجمعة وسط مواجهات مختلفة في أنحاء القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الشرطة الاسرائيلية من جهتها إن تسعة ضباط أصيبوا الإثنين فيما أصيب 18 آخرون ليل الجمعة.

وعلى صعيد آخر، استشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء الاثنين، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.



وأوضحت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء شعب فلسطين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا.



وأفادت المصادر بأن غارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منازل وممتلكات مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أُطلق خلالها عشرات الصواريخ والقذائف.



وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين ومركبة ودراجة نارية ومنزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى سقوط قذيفة صاروخية إسرائيلية في ساحة خلف المسجد العمري ببلدة جباليا شمال القطاع، وسقوط قذيفة على منزل لعائلة في منطقة الجرن بالبلدة، واستهداف أرض شرقها.