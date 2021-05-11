الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة» الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا المواجهات فى الضفة وغزة

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إصابات المواجهات في الضفة وغزة، مشيرة إلى أن معظمها ناجم عن الرصاص الحي وآثار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وجاءت الأرقام كالتالي:

القدس: 612 إصابة، نقل منها للمستشفيات 411 إصابة.

قطاع غزة: 20 قتيلا (بينهم 9 أطفال)، و95 إصابة بجروح مختلفة.

مجمع فلسطين الطبي في رام الله: 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

مستشفى جنين الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى طولكرم الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في اليد، وأخرى جراء استنشاق غاز مسيل للدموع.

مستشفى الخليل الحكومي: 7 إصابات بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر.

مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس: إصابتان بالرصاص الحي، إحداهما بالفخذ متوسطة وأخرى بالقدم

 

 

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