«قتل وخطف».. تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل «ضل راجل»

استمر النجم ياسر جلال في عرض مسلسل "ضل راجل" على شاشة قناة الحياة يوميًا في الموسم الرمضاني الحالي، وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات، حيث كشفت الحلقة التاسعة والعشرين عن تطورات جديدة حول من اعتدوا على ابنته شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس.

وكشفت الحلقة عن قيام عمرو صديق سليم الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عادل عن الخيول مرة أخرى على الفلاشة وورقة الزواج العرفي عندما قام بالتواجد والسطو علي منزل الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور، بينما قام بتكميم أفواه كل المتواجدين من أسرة جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال.

وكشفت الحلقة عن قيام "جلال" بخطف ابنة رجل الأعمال وهي غادة صديقة شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة هدي الاتربي، حيث خطفها من أجل أن يجبر والدها على الاعتراف بمن قتل ابنة شهد الطفلة المولودة .

وعلم "سليم" الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري عن قيام عمرو صديقه بالزواج من والدته، إضافة إلي أنه علم أن "عمرو" أيضًا قام بالاحتفاظ بالفلاشة وورقة الزواج العرفي، وهو ما جعلهم يدخلون في شجار كبير وصل إلى الضرب بالنار، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد .

وشهدت الحلقة ظهور عدد من الفنانين من بينهم الفنان محمود عبدالمغني، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة إنعام سالوسة، والفنانة رنا رئيس، وآخرون.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميًا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجًا للرجل المصري، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، وعدد آخر من الفنانين.