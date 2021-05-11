الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن القدس

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.


وأفادت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن ذلك جاء تعقيبا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة.


وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من الاتفاقيات وخرقه للقانون الدولي يدفع بالأوضاع نحو مستقبل مجهول وإلى طريق مسدود لا يخدم سوى التطرف وأعداء السلام.

 

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للجريمة الإسرائيلية التي نفذتها حكومة الاحتلال، ، بحق أبناء شعب فلسطين في غزة، وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.


وحملت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس.


وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء الشعب، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح.
 

وفي نفس السياق، دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

 

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأردن، مساء الإثنين الفلسطينيين والإسرائيليين لتجنب سقوط مزيد من المدنيين، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

 

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

 

ودعا جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي  إلى التهدئة في القدس الشرقية بعد إصابة أكثر من 300 فلسطيني في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلي

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