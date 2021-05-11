دراسة: النباتيون يتمتعون بمؤشر حيوى صحى أكثر من الذين يتناولون اللحوم

أظهرت دراسة جديدة أُجريت على أكثر من 166 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، أن النباتيين يتمتعون بمؤشر حيوي صحي أكثر من أولئك الذين يتناولون اللحوم، وينطبق ذلك على البالغين من أي عمر ووزن.

و أوضحت الدراسة - التي تم تقديمها هذا الأسبوع ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي للسمنة (ECO)، و الذي عقد عبر شبكة الإنترنت - أن المؤشرات الحيوية بالجسم المعتمدة على النظم الغذائية الصحية يكون لها آثار صحية سيئة و جيدة، كما تعزز أو تمنع السرطان والأمراض القلبية الوعائية والأمراض المرتبطة بالعمر، والحالات المزمنة الأخرى.

وأجرى باحثون من جامعة "جلاسكو" دراسة مقطعية لتحليل بيانات 177,723 مشارك سليم تراوحت أعمارهم بين 37 و 73 عامًا في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، و تم تصنيف المشاركين إما على أنهم نباتيون (لا يأكلون اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك)، وفحص الباحثون الإرتباط بـ19 مؤشرًا حيويًا للدم والبول تتعلق بمرض السكري وأمراض القلب و الأوعية الدموية و السرطان والكبد و العظام و صحة المفاصل ووظائف الكلى، و بعد حساب العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك (العمر، الجنس، التعليم، العرق، السمنة، التدخين، تعاطى الكحوليات)، وجد أنه مقارنة بأكل اللحوم كان لدى النباتيين مستويات أقل بكثير من 13 مؤشرًا حيويًا.

و قال الدكتور كارلوس سيليس موراليس، الأستاذ في كلية الطب بـ"جلاسكو"، إن "عدم تناول اللحوم الحمراء و المعالجة التي تم ربطها بأمراض القلب و بعض أنواع السرطان، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يميلون إلى استهلاك المزيد من الخضار والفواكه والمكسرات التي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية و الألياف والمركبات الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة".