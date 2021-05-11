مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى القاهرة وعدد من المحافظات

يقدم لكم موقع " الدستور" مواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في القاهرة، وعدد من المحافظات، حيث بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية، وإضافة عربات علاوة على بعض القطارات، خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في القاهرة و عدد من المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

قطار رقم 2010 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 982 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 986 القاهرة الأقصر، موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرًا.

قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

قطار رقم 2012 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

قطار رقم 872 القاهرة اسيوط، موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 988 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم، موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم، موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز )، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز )، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطارات المنصورة -القاهرة

قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 05.35 صباحًا.

قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 06.25 صباحًا.

قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 07.10 صباحًا.