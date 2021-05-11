الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى القاهرة الكبرى والمحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ينشر لكم موقع " الدستور" حالة الطقس، اليوم الثلاثاء 11-5-2021، في القاهرة الكبري، وعدد من المحافظات ، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية. 

توقعات هيئة الأرصاد الجوية 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس  اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومُعتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، في حين يكون الطقس ليلًا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات

 

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة (40%تقريبًا).

«الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار نهارًا.. والعظمى في القاهرة 33 درجة

حالة الطقس في البحار و الأمواج 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

 بينما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

 

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

الإسكندرية 25 17

وادى النطرون 30 18

طنطا 33 18

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 15

السلوم 27 15

سيوة 32 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 33 19

المنصورة 32 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 19

نخل 32 15

نويبع 36 22

طابا 32 21

كاترين 30 14

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 37 26

الفيوم 33 19

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 21

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 42 25

إدفو 41 25

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 36 21

أبو رماد 36 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 21

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى القاهرة الكبرى والمحافظات

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