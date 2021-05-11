اختفاء مفاجئ لـ زينة من الحلقات الأخيرة فى مسلسل «كله بالحب»

للعام الثاني على التوالي خاضت الفنانة زينة سباق رمضان بمسلسل "كله بالحب" الذي يعرض على عدة قنوات فضائية مصرية وعربية على رأسهم قناة النهار في مصر وروتانا دراما في السعودية والرشيد، وقبل انطلاق عرض المسلسل حدثت العديد من الأزمات بين أبطال العمل.

اختفاء زينة يثير الجدل بين الجمهور

واتهم عدد من أبطال العمل الفنانة زينة بتصدرها الدعاية الخاصة بالمسلسل بجانب فرد مساحة دورها على حساب زملائها في العمل، وذلك وسط صمت من الفنانة زينة دون رد على أي هجوم تعرضت لها، ولكن في الحلقات الأخيرة من المسلسل وتحديداً الحلقتين الـ27 والـ28 لم تظهر زينة إلا في مشهدين فقط وهو ما يثير غرابة شديدة لمتابعي المسلسل ومحبي الفنانة زينة وحتى الآن لم يخرج أي من صناع المسلسل ليكشفوا ما يحدث في كواليس المسلسل، خاصة بعد الاتهامات التي تعرضت لها زينة في بداية عرض المسلسل.

أبطال المسلسل

مسلسل "كله بالحب" يشارك في بطولته عدد من الفنانين بجانب زينة علي رأسهم أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودي، هالة فاخر، مصطفى درويش، يوسف عثمان، محسن منصور، نور قدري، يسرا مسعودي، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تراجيدى حول العلاقات الأسرية والزوجية حيث يجند المحامي صبحي، الفتاة دهب وشقيقها شربيني لكي يشاركاه في عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها، وفي إحدى المرات يطلب صبحي من دهب الزواج من طارق، لكي تستطيع أن تطرد زوجته السابقة من الفيلا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتقدم زينة خلال احداث المسلسل شخصيتين في وقت واحد هم "دهب وياسمين".

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "كله بالحب" الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة النهار دراما وتُعرض إعادة الحلقة على القناة ذاتها الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وتُعرض إعادة أخرى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثامنة صباحًا، كما يعرض المسلسل عبر قناة نايل دراما الساعة الثامنة مساءً وتعاد في الثانية عشر من منتصف الليل وعلى قناة نايل لايف الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحًا وعلى قناة روتانا دراما الساعة السادسة مساءً.