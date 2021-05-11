طارق وهدان.. قصة شاب حول إعاقته لمصدر بطولته فى رفع الأثقال

منذ أن كان طفلًا لا يتخطى الشهور ورجح الأطباء وفاته وعدم قدرته على التحمل والعيش لما يعانيه من فتق بالعمود الفقري ما تسبب في شلل الجزء السفلي كاملا، ولكنه قابل الأمر بحماس بعد كل ما عايشه، تلك هي أزمة طارق مصطفى وهدان صاحب الـ23 عامًا.

ولد طارق بمرض نادر كان يأكل في جسده، لكن والديه لم يستسلموا للأمر ما جعل مصطفى يدخل لغرفة العمليات لإجراء أكثر من 23 عملية في عمر صغير، وفي التاسعة من عمره بدأ العيش بشكل طبيعي داخل منزله، إلا أن الاكتئاب سيطر عليه وأدى لدخول فكرة الانتحار بعقله، حيث قال لـ"الدستور" إنه حاول الانتحار بعدة طرق كونه رأي نفسه يعيش دون جدوى.

"أهلي حاولوا يساندوني بأي شكل وبدأوا ينزلوني النادي"، حاول مصطفى منذ التاسعة من عمره التأقلم بأي شكل والشعور بالتميز، فواجه العديد من الأشياء غير المقبولة من قبل الأطفال بالنادي، حيث اكتشف أنه يملك موهبة الرياضة من خلال إصراره على تطبيق بعض التمارين الرياضية بالمنزل، وأكد على دور أهله في تحقيقه لهدفه وما وصل له من نجاح.

وأشار إلى أنه بمساعدة أحد الاشخاص استطاع التعرف أن هناك بعض الرياضات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وعندها قرر ممارسة رياضة رفع الأثقال التي كان يفضلها دائما، بجانب دراسته حقق العديد من النجاحات في الرياضة، واستطاع الدراسة بكلية الآداب قسم تاريخ جامعة حلوان.

واجه طارق الكثير من الصعاب ولكن يعتبر إعاقته سببا في أن يصبح أقوى وأن ينجح بشكل أكبر في حياته، وعلق: "ربنا أخد مني حاجة واحدة وإداني حاجات كتير جدا قدامها، بدأت رحلة حياتي برياضة رفع الأثقال لذوي القدرات الخاصة".

"الإعاقة مش في الجسم الإعاقة في الفكر.. إحنا نقدر نوصل ونقدر نعمل أي حاجة إحنا بنحلم بيها"، مبدأ يسير عليه مصطفى في حياته وما جعله يستطيع أن يحقق ما يتمناه، وفيما بخص نظرة المجتمع له قال: "ربنا يشفيك أكتر أزمة بتواجهنى في نظرة الناس لي"، ووصف نظرتهم له بـ"البشعة"، هذا مايتمنى تغييره، وأن من لا يملك هدف أو حلم هو المعاق.

وتابع أنه حصل على 71 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، منها 5 ميداليات في بطولات دولية، ويعتبر أول لاعب مصري يحصل على ذهبية بطولة العالم، وكان قد تم اختياره كأفضل لاعب ناشئ في عام 2017 بالمكسيك، كما أنه حصل علي ميداليتين ذهبيتين بطولة أفريقيا في الجزائر 2018.

وأضاف أنه حصل على ميدالية ذهبية في بطولة عربية بالإمارات في عام 2017، وبطولة العربي السعودي بالسعودية في عام 2013 وحصل على ميدالية ذهبية 2013، ليس ذلك فقط ولكنه تم تكريمه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2018، وتم تكريمه من وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبدالعزيز.

كما حقق الكثير من النجاحات في رياضات رفع الأثقال وأبرزها التفوق على أبطال أسوياء وحصوله على ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى فضية بتلك البطولة التي تشكل بالنسبة له انتصار كبير.

يحلم طارق بالعديد من الأشياء أهمها تغيير فكرة الإعاقة في عقول الأشخاص وعدم استخدام كلماتها في الحياة العادية باستخفاف مثل "قوم هاتلى حاجة ويترد عليه بأنت اتشليت"، وكذلك تغيير وجهة النظر تجاه الجالسين على الكرسي المتحرك في كونهم متسولين.

طارق وهدان

طارق وهدان

طارق وهدان

طارق وهدان