رئيس كوريا الجنوبية يمنح نوط الرياضة تكريما لاسم الراحل أحمد الفولى

تسلم الدكتور حازم فهمي، سفير مصر بكوريا الجنوبية، خلال لقاء مع كل من هوانج هيي، وزير الرياضة والثقافة والسياحة الكوري، وتشونجوون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن تكريما لاسم الراحل اللواء أحمد محمد فولي التي شملت مسيرته الرياضية تبوأ مناصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وذكرت الخارجية أن السفير حازم فهمي أكد بهذه المناسبة أن رياضة التايكوندو تحت رئاسة اللواء الفولي للاتحاد الأفريقي انتشرت في ربوع القارة لتشمل 52 دولة أفريقية من إجمالي 54 دولة، حيث صنفت كأكبر قارة من ضمن القارات الخمس من حيث عضوية الدول بالاتحاد الدولي للتايكوندو.

وأضاف أن جهود الراحل اللواء أحمد فولي توجت بتحقيق أفريقيا خمس ميداليات أوليمبية في دورة أوليمبياد ريو عام 2016 حصلت عليها كل من مصر، وساحل العاج، والنيجر، وتونس.

وأوضح الدكتور حازم فهمي أن جهود الراحل أحمد فولي شملت زيارة إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج في عام 2018 ضمن وفد لرياضة التايكوندو من كوريا الجنوبية لتعزيز جهود السلام بين الدولتين الجارتين من خلال رياضة التايكوندو.

يذكر أن رياضة التايكوندو بدأت في الانتشار دوليا بفضل شخصيات رياضية بارزة مثل الراحل اللواء الفولي حتى انتقلت إلى العالمية وأصبحت أحد الرياضات المعترف بها دوليا في إطار دورات الألعاب الأوليمبية.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في وقت سابق إنه سيجد خلال العام المتبقي من ولايته الرئاسية، طريقة للسلام والتعاون مع كوريا الشمالية، لكنه أكد أنه غير مستعجل على ذلك.

ولفت مون، في كلمة له لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتنصيبه، إلى أنه يرحب بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تتخذ "نهجا عمليا محسوبا" من خلال الدبلوماسية على أساس إعلان قمة سنغافورة، مع التركيز على الهدف الأساسي المتمثل في نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.