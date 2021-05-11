الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: لا دليل على تورط روسيا فى الهجوم على إمدادات النفط

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا دليل حتى الآن يثبت ضلوع روسيا في القرصنة المعلوماتية التي تسببت في تعطيل أحد أكبر خطوط نقل النفط في الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن بايدن قوله: "حتى الآن، ليس هناك دليل من أجهزتنا الاستخباراتية، ولكن هناك عناصر تظهر أن برنامج رانسوموير-الذي يستغل الثغرات الأمنية لتعطيل الأنظمة المعلوماتية ويطلب فدية لإعادة تشغيلها- موجود في روسيا"، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية عملت على تخفيف التأثيرات المحتملة للهجوم على إمدادات الوقود في البلاد، وأن إدارته تبذل جهودًا "لعرقلة ومحاكمة مجرمي برامج الفدية".

واضطرت شركة "كولونيول بايبلاين" التي تشغل الخط إلى وقف أنظمتها نتيجة الهجوم الذي أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، أن عصابة إجرامية تسمى "دارك سايد" تقف وراءه، وهو ما كانت قد تحدثت عنه تقارير سابقة.

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن إنه سيجتمع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قريبًا، ولم يذكر مكانًا أو موعدًا للاجتماع ، لكن البيت الأبيض أشار سابقًا إلى أنه سيحاول مقابلة بوتين عندما يسافر إلى أوروبا الشهر المقبل.

وتلقى "بايدن" سؤالين من الصحفيين بعد تصريحاته اليوم، وقال بشكل قاطع إنه سيجتمع قريبًا مع "بوتين"، مؤكدًا "سألتقي بالرئيس بوتين".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أن الجانب الروسي لم يتخذ قراره بعد بصدد تنظيم قمة الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال "بيسكوف" ردًا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على إجراء اللقاء: "لا نزال ندرس الوضع وما يحيط بتنظيم هذه القمة".

وفي 13 أبريل أجرى رئيسا البلدين اتصالًا هاتفيًا كان الثاني منذ تولي "بايدن" رئاسة الولايات المتحدة.

وبحث "بوتين" و"بايدن" العلاقات بين بلديهما، وجملة من القضايا الدولية، وأوضح البيت الأبيض أن "بايدن" عرض على نظيره الروسي عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الولايات المتحدة الحكومة روسيا النفط الرئيس الامريكي الاستخبارات الحكومة الأمريكية الولايات الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«الصحة» الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا المواجهات فى الضفة وغزة

الصحة: 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين