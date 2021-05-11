تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى غرب الإسكندرية وإصابة 3 أشخاص

شهد الطريق الصحراوي بمنطقة الكافوري غرب الإسكندرية، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووجود إصابات جراء الحادث.

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تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي غرب المحافظة بمنطقة الكافوري دائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين 3 سيارات بينهم سيارة نقل محملة ببضائع وسيارتين ملاكي تصادف مرورهما، حيث تسببت الحمولة الزائدة فى انقلاب السيارة على إحدى جانبيها.

وقال مصدر أمنى إن الحادث أسفر عنه إصابة 3 أشخاص، إصابات تتراوح بين كدمات خفيفة إلى كدمات متوسطة، وجارٍ رفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية قررت التصريح بدفن جثة سيدة لقت مصرعها أثناء عبورها الطريق بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق "الإسكندرية – القاهرة" عليها أثناء محاولاتها عبور الطريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ على السائق والسيارة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ودهس السيدة المشار إليها ما أدى لوفاتها نتيجة سقوط الحمولة عليها.

تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والدفع بلودر لرفع السيارة والأعلاف وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.