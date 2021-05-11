أبومازن: تنكيس الأعلام وإلغاء احتفالات العيد حدادا على أرواح شهداء غزة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه تقرر تنكيس الأعلام حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما قرر الرئيس الفلسطيني - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط.

واستشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء شعب فلسطين في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا.

وأفادت المصادر بأن غارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منازل وممتلكات مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أُطلق خلالها عشرات الصواريخ والقذائف.

وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين و مركبة ودراجة نارية ومنزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى سقوط قذيفة صاروخية إسرائيلية في ساحة خلف المسجد العمري ببلدة جباليا شمال القطاع، وسقوط قذيفة على منزل لعائلة في منطقة الجرن بالبلدة، واستهداف أرض شرقها.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأردن، مساء الإثنين الفلسطينيين والإسرائيليين لتجنب سقوط مزيد من المدنيين، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ودعا جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى التهدئة في القدس الشرقية بعد إصابة أكثر من 300 فلسطيني في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.