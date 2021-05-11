حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ موعد غلق المحلات بكفر الدوار والمحمودية

أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والمقاهي والمقررة من مجلس الوزراء، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة كامل غطاس حملاتها المكبرة لليوم الخامس على التوالي من أجل التأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وتم تحرير 45 مخالفه كمامات اليوم ليبلغ إجمالي الأيام الخمس عدد 153مخالفه و200 إشغال بنطاق المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملاتها المكبرة لليوم الخامس على التوالي، للتأكد من التزام المحال والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بإشراف من أحمد حمزة نائب رئيس المدينة، عن تحرير عدد ١١ محضر مخالفة قرار مواعيد غلق المحلات والمقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تضمنت الحملة إزالة ٥٠٥ مخالفة إشغال طريق وتسهيل الحركة المرورية، وكذلك مصادرة عدد ٣٠ "شيشة" من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وشملت الحملة أيضًا تحرير عدد ١٣ محضر عدم التزام بارتداء الكمامات، وذلك لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين للكمامات بوسائل النقل المختلفة حفاظًا على سلامتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

وشارك في الحملة إدارة الأزمات بالوحدة، وقسم الإشغالات، ومشروع الباعة الجائلين، وذلك بتأمين من وحدة شرطة مرافق مركز كفر الدوار و مركز المحمودية .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار الحملات على جميع المدن والقرى فى كافة أنحاء محافظة البحيرة وذلك للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالغلق من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.