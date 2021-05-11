الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «الدراما الوطنية والشباب».. الليلة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة جديدة تحت عنوان "الدراما الوطنية والشباب"٬ وذلك عبر تطبيق "زووم"، هذا وتبث الندوة مباشرة عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات٬ على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتتضمن أمسية "الدراما الوطنية والشباب"٬ مشاركات عدد من الفنانين والمتخصصين في مجالات علم الاجتماع والإعلام والعلوم السياسية؛ من بينهم: "الفنان الكبير أحمد حلاوة - الدكتور أحمد زايد - عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس- الفنان القدير أحمد شاكر عبد اللطيف- المخرج أمير رمسيس- مقرر لجنة السينما بالمجلس- أمير فتحى- المحلل استراتيجى- الفنانة بشرى- الإعلامي جمال الشاعر- مقرر لجنة الإعلام بالمجلس- الفنانة الدكتورة رانيا يحيى - منسقة الندوة -عضو لجنة الشباب بالمجلس- الكاتب الصحفي سامج فايز- اللواء محسن الفحام - الخبير الأمني والاستراتيجي- الدكتور محمد أحمد مرسي- عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس-المخرج الفنان مهدي السيد- الكاتب الصحفي وائل السمري".

يشار إلى أن الموسم الدرامي لرمضان هذا العام يحتشد بأكثر من مسلسل يتناول بعض من ملاحم البطولة التي حققها رجال مصر المدافعون عنها وعن استقرارها، حيث تعرض ثلاث مسلسلات في هذا الصدد٬ وهي: مسلسل "القاهرة كابول"٬ قصة وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي، وبطولة نبيل الحلفاوي٬ طارق لطفي٬ حنان مطاوع٬ خالد الصاوي٬ نور ممحمود الدين٬ وشيرين.

ويتناول مسلسل "القاهرة كابول" قصة الإرهابي "رمزي" وكيف تحول من طالب هندسة شاب ناجح إلي تكفيري إرهابي٬ ينضم لتنظيم القاعدة ويسافر إلى أفغانستان٬ ومن ثم ينشق عنه ويؤسس تنظيم داعش الإرهابي ليعلن ما يسمي بــ"الخلافة الإسلامية" من مدينة الموصل العراقية، كما يلقي مسلسل القاهرة كابول الضوء على فترة السبعينيات وما شهدته من انتشار الفكر المتطرف، وتحول الشخصية المصرية للتشدد.

كما يعرض مسلسل "الاختيار 2 رجال الظل" قصة وسيناريو وحوار هاني سرحان٬ ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز٬ إياد نصار٬ أحمد مكي٬ أحمد حلاوة٬ هادي الجيار٬ أحمد رفعت وغيرهم من النجوم، ويتناول المسلسل ملحمة بطولات رجال قطاع الأمن الوطني والداخلية في عمومها٬ وفي القلب منها عملية استشهاد المشاركين في مأمورية الواحات.

أما المسلسل الثالث فهو "هجمة مرتدة"، والذي يعرض لبطولات رجال الظل الذين لا نعرف عنهم٬ لكن ندين لهم بالفضل في استقرار مصر وصمودها أمام مخطط الفوضي الذي تم رسمه لها٬ لكن بطولات رجال المخابرات العامة أحبطت هذا المخطط في مهده.

الدراما الوطنية والشباب المجلس الأعلى للثقافة أحمد حلاوة أحمد زايد بشرى

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

«الصحة» الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا المواجهات فى الضفة وغزة

الصحة: 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين