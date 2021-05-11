«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «الدراما الوطنية والشباب».. الليلة

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة جديدة تحت عنوان "الدراما الوطنية والشباب"٬ وذلك عبر تطبيق "زووم"، هذا وتبث الندوة مباشرة عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات٬ على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتتضمن أمسية "الدراما الوطنية والشباب"٬ مشاركات عدد من الفنانين والمتخصصين في مجالات علم الاجتماع والإعلام والعلوم السياسية؛ من بينهم: "الفنان الكبير أحمد حلاوة - الدكتور أحمد زايد - عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس- الفنان القدير أحمد شاكر عبد اللطيف- المخرج أمير رمسيس- مقرر لجنة السينما بالمجلس- أمير فتحى- المحلل استراتيجى- الفنانة بشرى- الإعلامي جمال الشاعر- مقرر لجنة الإعلام بالمجلس- الفنانة الدكتورة رانيا يحيى - منسقة الندوة -عضو لجنة الشباب بالمجلس- الكاتب الصحفي سامج فايز- اللواء محسن الفحام - الخبير الأمني والاستراتيجي- الدكتور محمد أحمد مرسي- عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس-المخرج الفنان مهدي السيد- الكاتب الصحفي وائل السمري".

يشار إلى أن الموسم الدرامي لرمضان هذا العام يحتشد بأكثر من مسلسل يتناول بعض من ملاحم البطولة التي حققها رجال مصر المدافعون عنها وعن استقرارها، حيث تعرض ثلاث مسلسلات في هذا الصدد٬ وهي: مسلسل "القاهرة كابول"٬ قصة وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي، وبطولة نبيل الحلفاوي٬ طارق لطفي٬ حنان مطاوع٬ خالد الصاوي٬ نور ممحمود الدين٬ وشيرين.

ويتناول مسلسل "القاهرة كابول" قصة الإرهابي "رمزي" وكيف تحول من طالب هندسة شاب ناجح إلي تكفيري إرهابي٬ ينضم لتنظيم القاعدة ويسافر إلى أفغانستان٬ ومن ثم ينشق عنه ويؤسس تنظيم داعش الإرهابي ليعلن ما يسمي بــ"الخلافة الإسلامية" من مدينة الموصل العراقية، كما يلقي مسلسل القاهرة كابول الضوء على فترة السبعينيات وما شهدته من انتشار الفكر المتطرف، وتحول الشخصية المصرية للتشدد.

كما يعرض مسلسل "الاختيار 2 رجال الظل" قصة وسيناريو وحوار هاني سرحان٬ ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز٬ إياد نصار٬ أحمد مكي٬ أحمد حلاوة٬ هادي الجيار٬ أحمد رفعت وغيرهم من النجوم، ويتناول المسلسل ملحمة بطولات رجال قطاع الأمن الوطني والداخلية في عمومها٬ وفي القلب منها عملية استشهاد المشاركين في مأمورية الواحات.

أما المسلسل الثالث فهو "هجمة مرتدة"، والذي يعرض لبطولات رجال الظل الذين لا نعرف عنهم٬ لكن ندين لهم بالفضل في استقرار مصر وصمودها أمام مخطط الفوضي الذي تم رسمه لها٬ لكن بطولات رجال المخابرات العامة أحبطت هذا المخطط في مهده.