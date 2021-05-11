الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يسجل 302 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم البلاد إلى 533 ألفا و141 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.


وأشارت الوزارة - في بيان  - إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7507 حالات، في حين يرقد 429 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 127 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.


وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8066 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وزارة الصحة بيروت اصابة لبنان مستشفيات العناية المركزة فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد رفيق الحريري المستشفيات وزارة الصحة اللبنانية كورونا المستجد إصابة بالفيروس بفيروس كورونا فيروس كورونا المستج الإصابة بالفيروس

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

الصحة: 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين