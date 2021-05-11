«التخطيط»: 592 مليون جنيه للإسكان الاجتماعى بالمنوفية خلال العام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 592 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمحافظة المنوفية، و178 مليون جنيه لاستكمال محطة محولات وموزع وشبكات كهرباء بمدينة السادات، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية تشمل تنفيذ صرف صحى بالخطاطبة وكفر داوود بشبين الكوم بتكلفة 134 مليون جنيه، وتنفيذ الصرف الصحى المتكامل لقرى "بنهاى، كوم الضبع، أبو سنيطة، الخضرة" بتكلفة 130 مليون جنيه، وتوفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة المنوفية يبلغ 734.1 ألف مبنى منها 95.3% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياه، و36.1% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، ويبلغ عدد محطات المياه النقية بالمحافظة 259 محطة تنتج 252.5 مليون م3/ يوم، و22 محطة صرف صحى بقدر فعلية 258 ألف م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل إلى 506 مشاريع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20-2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20-2021، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه 775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13,4بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%.

جدير بالذكر، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.