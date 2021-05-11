سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى مصر

يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية، حيث ترتفع عمليات البحث بشكل مستمر يومياً على محركات الإنترنت عبر موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن سعر الدولار اليوم في مصر، حيث أستقر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري ليسجل نحو 15.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية 11-5-2021

تابع مع "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في البنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء نحو 15.61 جنيه، وسعر البيع 15.71 جنيه في بداية التعاملات اليومية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات اليومية، تداول سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء نحو 15.60 جنيه، وسعر البيع 15.70 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء نحو 15.62 جنيه، وسعر البيع 15.72 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات اليومية، تداول سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء نحو 15.61 جنيه، وسعر البيع 15.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

استقرت سعر العملة الخضراء في بنك مصر أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء نحو 15.60 جنيه، وسعر البيع 15.70 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

وارتفع سعر الدولار الأمريكي ببداية التعاملات اليومية في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء نحو 15.62 جنيه، وسعر البيع 15.72 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

سعر الورقة الخضراء في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي ببداية التعاملات اليومية في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، ليبلغ سعر الشراء نحو 15.60 جنيه، وسعر البيع 15.70 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.