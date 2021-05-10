الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

القمة 122| أزمة جديدة بين شيكابالا وجمهور الأهلي.. واللاعب يشير إلى حذائه

جريدة الدستور

شهدت القمة 122 بين  الأهلي والزمالك، في الجولة 21، أزمة جديدة بين محمود عبدالرازق (شيكابالا)  وبعض جماهير الأهلي التي حضرت المباراة.

وهتف عدد  من جماهير الأهلي الموجودة  بإستاد القاهرة الدولي ضد شيكابالا أثناء استبداله في مباراة الفريقين والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليرد اللاعب  على تلك الهتافات بالإشارة إلى حذائه لجماهير الأهلي.

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.

سجل صلاح محسن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 73 ثم تعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 79،

بهذه النتيجة ،  يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة ويبقي في قمة الدوري كما إرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة ويبقي في المركز الثاني وأن كان الأحمر قد خاض 19 مباراة فقط.

 

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