طبيب بالقصر العينى: السلالة الجديدة لكورونا تستهدف الجهاز الهضمى

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن السلالة الحالية من فيروس كورونا المستجد تركز على الجهاز الهضمي، وتتمثل أعراضها في الإسهال، والألم بالبطن، وشعور بالغثيان، وقيء، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع الذي قد يستمر عدة أيام.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن من أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا أيضًا فقدان حاستي الشم والتذوق، كما قد تتأثر حالات نادرة باضطراب في السمع، وتم رصد الأخيرة في حالات قليلة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية، أن الموجة الثالثة أكثر انتشارًا، وكلما يحدث تراجعًا في عدد الإصابات ثم تعود الحالات في الارتفاع مجددًا، محذرًا الجميع من الالتزام التام بالتعليمات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وارتداء الكمامة الطبية.



وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن هناك بعض الأعراض تستمر بعد التعافي لفترة أسابيع، أو قد تمتد لشهور، وهذه نسبة بسيطة من مرضى كورونا، وتظهر تلك الأعراض في شكل سعال خفيف متقطع، مع ضيق تنفس وآلام بالجسم والكحة، مع فقدان حاسة الشم، مشيرًا إلى أن ذلك لا يستدعي علاج محدد، وإذا اشتدت الأعراض لابد من استشارة الطبيب المختص، وبدوره سيكتب روشتة طبية تخفف من حدة الألم.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، على أن اختفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا تعني بداية التعافي، وتتراوح فترة النقاهة من 3 إلى 4 أسابيع، هذه الفترة تستدعي الراحة التامة لعدم حدوث أي انتكاسة، مع الغذاء الجيد لحسن عمل الجهاز المناعي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"، ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.