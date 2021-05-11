«التخطيط»: 3.1 مليار جنيه لخدمة الملاحة ببورسعيد خلال العام الحالى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ الحكومة مشروعًا لبناء قاطرات وكراكات وتطوير اللانشات لخدمة الملاحة بتكلفة قدرها 3.1 مليار جنيه بمحافظة بورسعيد، وإنشاء وتدعيم أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة بغرب وشرق القناة بتكلفة 900 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد شملت أيضًا تجديد ترسانات "بورسعيد – بور توفيق" وإنشاء عدد من الورش والأرصفة بتكلفة 171 مليون جنيه، وإصلاح الوحدات البحرية بتكلفة 100 مليون جنيه، وإنشاء حواجز الأمواج الغربية والشرقية وتطوير أرصفة جونة اللنشات على تفريعة بورسعيد الشرقية بتكلفة 48 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد السفن المارة بالقناة فى السنة تبلغ 19311 سفينة، فيما تبلغ حمولة السفن المارة بالقناة 1210.7 مليون طن بإيرادات قدرها 91.7 مليار جنيه / سنة، وذلك وفقًا لمؤشرات العام المالى 2019-2020.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 20-2021 تبلغ 18,3مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 7,1% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 20-2021، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 11,6 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 63,2%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه بنسبة 24,2%، ويخص قطاع التنمية المحلية 924,9 مليون جنيه بنسبة 5%، إلى جانب توجيه 650 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,6%، علاوة على توجيه 194 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 1%، بالإضافة إلى توجيه 541,3 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 3%.

جدير بالذكر، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.