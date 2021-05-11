الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 11-5-2021

صلاة الفجر
صلاة الفجر

نقدم لكم موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 11-5-2021 .. تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل المسلمين، وذلك لانتهاء شهر رمضان الكريم وأيضا الأيام الأخيرة من الأيام الوترية أعاد الله عليكم باليمن والبركات على جميع المسلمين.

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 11-5-2021 ، موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات حرصا من المسلمين على معرفة توقيتات الصلاة سواء كانت صلاة المغرب نظرا لأنه وقت إفطار المسلمين وصلاة الفجر لأمساك المسلمين عن الطعام وبدء صيام يوم جديد.

  • موعد آذان  صلاة الفجر في القاهرة والجيزة (3:27 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في الإسكندرية (3:29 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في أسيوط (3:37 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في أسوان (4:14 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في بني سويف (3:31 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في دمياط (3:20 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في الفيوم (3:31 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في الإسماعيلية (3:21 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في الغربية (3:24 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في بورسعيد (3:19 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في شرم الشيخ (3:22 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في السويس (3:22 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في المحلة الكبري (3:24 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في المنصورة (3:23 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في الزقازيق (3:24 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في كفر الشيخ (3:25 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في مرسي مطروح (3:39 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في الأقصر (3:35 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في قنا (3:33 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في العريش (3:13 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في رفح (4:16 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في سوهاج (3:36 صباحًا).
  • موعد آذان  صلاة الفجر في المنوفية (3:34 صباحًا).
موعد أذان صلاة الفجر موعد أذان الفجر الفجر اذان الفجر موعد اذان الفجر اليوم موعد آذان صلاة الفجر في الغربية موعد آذان صلاة الفجر في دمياط

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

الصحة: 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

بريطانيا تدين إطلاق الصورايخ على القدس ومواقع اسرائيلية

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين