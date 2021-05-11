موعد أذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 11-5-2021

موعد أذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 11-5-2021
نقدم لكم موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 11-5-2021 .. تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل المسلمين، وذلك لانتهاء شهر رمضان الكريم وأيضا الأيام الأخيرة من الأيام الوترية أعاد الله عليكم باليمن والبركات على جميع المسلمين.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات
وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 11-5-2021 ، موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات حرصا من المسلمين على معرفة توقيتات الصلاة سواء كانت صلاة المغرب نظرا لأنه وقت إفطار المسلمين وصلاة الفجر لأمساك المسلمين عن الطعام وبدء صيام يوم جديد.
- موعد آذان صلاة الفجر في القاهرة والجيزة (3:27 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية (3:29 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في أسيوط (3:37 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في أسوان (4:14 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في بني سويف (3:31 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في دمياط (3:20 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الفيوم (3:31 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الإسماعيلية (3:21 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الغربية (3:24 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في بورسعيد (3:19 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في شرم الشيخ (3:22 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في السويس (3:22 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في المحلة الكبري (3:24 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في المنصورة (3:23 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الزقازيق (3:24 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في كفر الشيخ (3:25 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في مرسي مطروح (3:39 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الأقصر (3:35 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في قنا (3:33 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في العريش (3:13 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في رفح (4:16 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في سوهاج (3:36 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في المنوفية (3:34 صباحًا).