الشهيد محمود عبدالفتاح.. رأى فى المنام «لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا»

يحكى والد الرقيب شهيد محمود السيد عبدالفتاح هاشم عنه فيقول: «فى يوم ٢٦ يناير ٢٠١٤ رن جرس الهاتف ليخبرنى النقيب أحمد عبدالله باستشهاد ابنى، فقلت (الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيرًا منها يارب العالمين)».

وعلم الأب أن استشهاد ابنه كان نتيجة لإطلاق نار كثيف من جماعة من التكفيريين من سيارة ربع نقل بمنطقة عيون موسى أثناء الاتجاه لنفق الشهيد أحمد حمدى، وقال عنه قائده: «لم أرَ صف ضابط مثل محمود فى خلقه وسرعة استجابته لأوامر قائده وقيامه بمهام عمله بكفاءة وإتقان، وشهد له زملاؤه بحسن الخلق وحضر قائد جنازته، وقال لوالده: (ليتنى أكون مثل ابنك الشهيد، ويشاء الله أن يستشهد قائده فى العام التالى)».

وقال والده إن ابنه كتب على الحائط قبل استشهاد «الله ولى الصابرين»، وحكى له ابنه عن حلمه الذى رآه قبل أيام معدودة من استشهاده «لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا».