الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الشهيد محمد هارون.. أسد سيناء الذى أرعب «بيت المقدس»

الشهيد محمد هارون
الشهيد محمد هارون

 

كان لموته صدى كبير داخل «تنظيم بيت المقدس»، وكيف لا وهو الأسد الذى جعل اسمه بمثابة رعب يسرى فى صدورهم. استشهد محمد هارون فى الشيخ زويد أثناء تأدية عمله بتفكيك العبوات الناسفة مع قوات الأمن فى منطقة الجورة، وكان المقدم الشهيد قد تصدى لقرابة ١٧ هجومًا استخدم ضده كل شىء، وكان أسدًا باسلًا رابط الجأش، حتى أن الصحافة المصرية قالت: «إن كمين الجورة العسكرى هو من سيكتب نهاية تنظيم بيت المقدس بسيناء». ورغم أن الشهيد كان فى إجازة، إلا أنه لبى النداء وقطع إجازته ليتصدى للعبوة الناسفة بالمنطقة الخطيرة قرب مطار الجورة، واستشهد بمفرده وعاشت حملته العسكرية، وكانت إصابته تتمثل فى وجود جرح ١٥ سم بالشريان الرئيسى. أما عن وصيته فقالت شقيقته إنه قال: «أوصيكم إن مت أن يتم دفنى بسرعة، وأن يتم سداد ديونى التى تمثلت فى أقساط السيارة لدى بنك القاهرة، وإذا كان أخى أحمد هارون حاضرًا لموتى أن يصلى علىّ صلاة الجنازة، لأنه سيكون أكثر شخص حزين على وسيدعو بصدق».

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