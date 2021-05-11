«حماة الوطن» يدين الانتهاكات الهمجية للاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى

أدان حزب حماة الوطن، الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين و التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحزب، إن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ورفض الحزب كافة محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الحزب علي ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وطالب حزب حماة الوطن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها في إدانة ماتقوم به قوة الاحتلال في فلسطين وتحميل هذه القوة العدوانية المسؤولية الدولية ومحاكمة قادتها عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حزب الوفد يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين

وأعرب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام القوات الإسرائيلية، المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمصلين.

وأضاف: "ندين الهجمات الشرسة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تخالف كل التقاليد والأعراف الدولية، وتجافي مبادئ مستقرة توافق عليها المجتمع الدولي ومواثيق الأمم المتحدة".

وناشد المجتمع العالمي والمنظمات الدولية، بضرورة العمل للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل الدولتين، بما يحافظ على الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

كما طالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك، وأن تقوم الأمم المتحدة بدورها، لوقف أي اعتداءات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، مطالبًا بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تحاول النيل من الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، أو أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم.