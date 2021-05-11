الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توجه بزيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا

«المستثمرين»: نعتزم زيادة استثماراتنا في ليبيا خلال الفترة المقبلة

الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال

أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بدور الحكومة المصرية في توطيد العلاقات مع الدول الأخرى، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في الخارج.

وأضاف هلال في تصريح لــ"الدستور"، أن الاتحاد حريص على المشاركة في توقيع بروتوكولات التعاون المشتركة مع الدول الأخرى، بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أنه تم بالفعل عقد بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك توجه من المستثمرين بزيادة الاستثمارات المصرية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، كما سيتم انشاء فرع لاتحاد المستثمرين هناك في ليبيا.

 

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أكد أن مصر مرت بظروف صعبة خلال السنوات الماضية ولكنها صمدت بفضل إجراءات الحكومة ، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثرت على كافة اقتصاديات دول المنطقة والعالم أيضاً الا انها لم تؤثر على مصر بشكل كبير وذلك يرجع لعدة اسباب اهمها اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية، والسبب الثاني هو أدرات الحكومة لازمة جائحة كورونا بطريقة احترافية.

وأشار هلال، أن هناك مبادرات تم تطبيقها منذ بداية الجائحة اهمها توجيه البنك المركزي بدعم شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تلك القطاع لا أحد يعرف أهميته فهو قطاع حيوي جدا وله العديد من الفوائد في خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أيضاً.

وكذلك هناك مبادرة هامة تم إطلاقها مؤخرًا وهو التمويل العقاري بفائدة 3% على قسط لمدة 30 سنة، فهي لم تفيد القطاع العقاري وحده وإنما ستؤدي إلى تحريك عجلة إنتاج بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع مواد البناء، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، مطالباً من الحكومة بسرعة اصدار تفاصيل عنها. 

محرم هلال الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ليبيا الاستثمارات المصرية مصر

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