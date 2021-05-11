الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زيارة ميدانية لطلاب طب بنى سويف لمحطة مياه الشرب الأمريكى

زيارة لطلاب طب بنى
زيارة لطلاب طب بنى سويف

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء أحمد صحصاح، رئيس الشركة، زيارة ميدانية لطلبة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري جامعة بني سويف لمحطة مياه الشرب الأمريكي.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك  بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت الزيارة بتعريف الطلبة بمراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى وصولها للمواطن عبر الشبكات، وقام فريق التوعية بالشركة بتعريف الطلاب على المجهودات التي تبذلها الدولة لإنتاج كوب ماء نظيف، وكذلك التعريف بالقطع الموفرة، وتطبيق قراءتي، وتطبيق ١٢٥ للهاتف المحمول.

وفي سياق منفصل، أعلن اللواء مهندس، أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الإستعداد القصوي بالشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد "صحصاح" إانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بالمحافظة، واستمرار العمل بالشركة بنظام الورديات خلال الإجازة، وتواجد مسئولي الشركة على مدار الـ24 ساعة، واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال.

وحث الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكة الصرف الصحي، كما تعمل الشركة على رفع عينات لمياه الشرب بصورة دورية للتأكد من سلامة المياه المنتجة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على رفع عينات لمياه الشرب بصورة دورية للتأكد من سلامة المياه المنتجة، مشيرة إلى أنه يتم استقبال الشكاوى على مدار اليوم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو علي رقم واتس آب 01272021558.

بني سويف طلاب جامعة بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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