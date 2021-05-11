الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» يوزع 146 ألف وجبة خلال رمضان ببنى سويف

حسام العمدة
حسام العمدة

أعلن حزب مستقبل وطن ببنى سويف، برئاسة حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن أمانة المحافظة، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية وزعت 45 ألف وجبة جافة ولحوم وفراخ و101 ألف وجبة ساخنة على البسطاء والمستحقين بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب.

وقال أمين الحزب ببنى سويف إن التوزيع يأتى تفعيلاً لدور حزب مستقبل وطن المجتمعي ومشاركته للدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة بني سويف.

أوضح العمدة فى تصريحات صحفية أن الحزب بالمحافظة سلم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعرائس الذين تم اختيارهم من مختلف مراكز المحافظة فى إطار مبادرة الحزب لتوزيع 1000 جهاز عروسة على مستوى الجمهورية في ليلة القدر لليتيمات والأكثر احتياجا، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية.

يأتي ذلك في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بني سويف محافظة مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة بني سويف مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

أسرار صناعة الفوضى.. هل يشوّه «هجمة مرتدة» 25 يناير؟

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة