«مستقبل وطن» يوزع 146 ألف وجبة خلال رمضان ببنى سويف

أعلن حزب مستقبل وطن ببنى سويف، برئاسة حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن أمانة المحافظة، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية وزعت 45 ألف وجبة جافة ولحوم وفراخ و101 ألف وجبة ساخنة على البسطاء والمستحقين بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب.

وقال أمين الحزب ببنى سويف إن التوزيع يأتى تفعيلاً لدور حزب مستقبل وطن المجتمعي ومشاركته للدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة بني سويف.

أوضح العمدة فى تصريحات صحفية أن الحزب بالمحافظة سلم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعرائس الذين تم اختيارهم من مختلف مراكز المحافظة فى إطار مبادرة الحزب لتوزيع 1000 جهاز عروسة على مستوى الجمهورية في ليلة القدر لليتيمات والأكثر احتياجا، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية.

يأتي ذلك في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.