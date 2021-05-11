حصيلة «القمة 122»: تحرير 121 محضرًا للمقاهي والمحال المخالفة بكفر الشيخ (صور)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة لليوم الخامس، على التوالي، بالتعاون مع مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

كما تلقى محافظ كفر الشيخ تقريرًا من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في خامس أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة المواطن وتحرير 121 محضرًا للمخالفين بمدن وقرى المحافظة وقت إذاعة قمة الأهلي والزمالك، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 31محضراً للمخالفين بدسوق، و5 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، ومحضرين لضبط شيش بمقهى، وغلق مصنع، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 11 محضراَ للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 7 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي ، من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 9 محاضر للمخالفين ، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير 4 محاضر للمخالفين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس من تحرير 8 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة أحمد إسماعيل من تحرير 12 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال، فيما نجحت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف في تحرير 7 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.