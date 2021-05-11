الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير: الحكومة جادة في سرعة تنفيذ مشروعات تطوير شركات قطاع الأعمال

الاقتصادي أحمد البكري
الاقتصادي أحمد البكري

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن متابعة الحكومة لملفات شركات قطاع الأعمال العام تعمل على سرعة إنجازات المشروعات الموجودة في الشركات.

أضاف البكري، لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل علي تنمية الاستثمارات في الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات المالية، موضحًا أن توجه الدولة إلى زيادة معدلات النمو في شركات قطاع الأعمال العام.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاثنين، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير؛ حتى يتسنى لها القيام بدورها المأمول في التسويق للصادرات المصرية، مستخدمة أحدث الوسائل الإلكترونية في عمليات الترويج، لا سيما مع إعادة توزيع مكاتب وفروع هذه الشركة في عدد من الدول لتستهدف الأسواق محل الاهتمام.

وفيما يخص تطوير خدمات النقل البحري، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة أثمرت عن تحقيق الشركة مكاسب خلال العامين الماضيين، بعد أن كانت تحقق خسائر لعشر سنوات متواصلة، وجار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق أفريقيا، بالإضافة إلى خط آخر مقترح إلى شمال غرب أوروبا، مروراً ببعض موانئ شمال أفريقيا.

وتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه من إنشاء شركة تتولى الإدارة والإشراف على معايير الجودة، وكذا السياسات التسويقية وخدمة ما بعد البيع، كما أشار الوزير إلى الجهود الجارية لتنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات.

الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تصريحات استغلال الاصول شركات قطاع الأعمال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام شركات قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام

الأكثر قراءة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

أسرار صناعة الفوضى.. هل يشوّه «هجمة مرتدة» 25 يناير؟

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

ألمانيا تطالب بتجنب سقوط ضحايا مدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة