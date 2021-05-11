«التجمع الفلسطينى» يستنكر الأحداث الدامية بالقدس ويدعو لوقف الانتهاكات

استنكر عبدالله أبو عاذرة، المفوض العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، محاولات الجانب الإسرائيلي لنهب حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك حرمة المسجد الاقصى باقتحامه.

وطالب أبو عاذرة، نيابة عن الأمين العام للتجمع، محمد شريم، المجتمع الدولي والدول العربية بضرورة التدخل بشكل سريع بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات الصهاينة لمدينة القدس ومقدساتها وحماية المدنيين، فالقدس عقيدة المسلمين وليس الفلسطينين وحدهم.

وأعلن المفوض العام، رفضه لتهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، مع ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الذين رفضوا التخلي عن منازلهم، معبرا عن فخره بتصدي الفلسطينيين للمستوطنين اليهود ومنعهم من الدخول لساحة المسجد الأقصى.

وشدد على الدور الذي لعبته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لمساندة شعبنا في القدس، من خلال إطلاق الصواريخ من القطاع إلى الأراضي المحتلة، وكأنها تقول "إن أهلنا في القدس ليسوا وحدهم ولن نتركهم في معركتهم دون تعب".

الصحة الفلسطينية

وفي سياق متصل اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 20 شخصًا بينهم 9 أطفال، وفقا لقناة العربية.

وحملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة والقدس، معلنة عن إلغاء كافة الاحتفالات لمناسبة عيد الفطر حدادا على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "ندين الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، بحق أبناء شعبنا في غزة، والتي أدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات".

صدامات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين

ووقعت صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة، خاصة داخل حي "الشيخ جراح"، وتصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.

وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بانتهاكات المسجد الأقصى والتضييق على المصليين الفلسطينيين خلال وصولهم إليه، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وامتدت لمحاولات تهجير أسر فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

وقرر يتسحاق عميت القاضي بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، إلغاء جلسة إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح، والتي كانت مقررة غدًا، وأن تعقد جلسة بديلة في غضون شهر، بعد مطالبة أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتأجيلها.