تجار الوادى الجديد يغلقون محلاتهم تنفيذا لقرار الغلق رغم استثنائهم

أغلقت جميع المحال التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تمام الساعة التاسعة مساء، رغم استثناء المحافظة من قرار الغلق بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولطبيعهتا وهدوئها وقلة سكانها وتعديل ميعاد الغلق حتى 11 مساء.

وجابت سيارات الشرطة في تمام التاسعة تنذر الجميع بالغلق؛ بسبب مباراة الأهلي والزمالك ولعدم التجمعات والتجمهر بعد المباراة مباشرة، واستجابت جميع المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات لقرار الغلق.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرر أول أمس السبت، تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلى الساعة ١١ مساءََ بدلاً من ٩ مساءََ وذلك اعتباراََ من السبت ٨ مايو ٢٠٢١ ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظراََ لارتفاع درجات الحرارة نهارا في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهاراََ بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها وأهاب محافظ الوادي الجديد، بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أعلنت عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.