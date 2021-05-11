ولى العهد السعودى يستقبل أمير قطر فى جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال الزيارة التي يجريها لمدينة جدة.

وأفاد حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر"، أن بن سلمان استقبل أمير قطر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث يحري الأخير زيارة رسمية إلى السعودية، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التطورات الإقليمية.

وسيعقد الجانبان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران، إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية.

وهذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي، والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد القطيعة مع قطر التي استمرت منذ يونيو 2017.

هذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في يناير الماضي، والتي دعت إلى المصالحة العربية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ يونيو 2017.

في الوقت نفسه، وصل وزير الخارجية التركي مولو جاويش أوغلو، إلى السعودية ظهر اليوم، في زيارة أولى منذ عام 2018.

وقال الوزير التركي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصلت إلى السعودية لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن جاويش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة.

وكانت الخارجية التركية أعلنت أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيبدأ الإثنين زيارة للسعودية تستمر يومين.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية خلال لقاء جاويش أوغلو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ إردوغان خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك، وعبّر الملك سلمان عن شكره للرئيس التركي على تهنئته.