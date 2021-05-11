آراء أصحاب المقاهى فى قرار الغلق أثناء مبارة القمة (فيديو)

نشرت الأجهزة الأمنية قوتها لغلق المقاهي في الموعد المحدد لها، و المتزامن مع موعد إذاعة مبارة الأهالي والزمالك في التاسعة من مساء يوم الإثنين، وكان ذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أعلن عنه منذ أيام في مؤتمر صحفي، وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الذي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأجرت "الدستور" جولة داخل المقاهي، وخاطبت أصحاب المقاهي لمعرفة آرائهم في قرار الغلق، في وقت المبارة، وهل يوجد حيل بديلة لفتح المقاهي؟.

يحكي أحمد محمد، صاحب مقهى في شارع شبرا، أن قرار غلق المقاهي عاد علينا بالضرر خصوصًا في شهر رمضان؛ بسبب قله وقت العمل، حيث أننا نعمل ساعتان فقط في اليوم، ولكن ذلك القرار سوف يعم بالخير علي المواطنين، حيث أنه يقلل من انتشار فيروس كورونا؛ لأنه يقلل من التجمعات البشرية التي تزيد من انتشار الفيروس.

وأضاف"أحمد"، أنه يطبق لإجراءات الاحترازية داخل المقهى، ويمنع دخول الزبائن إلا عند ارتداء الكمامة، ويقوم بتطهير المقهى بالمواد المطهرة كل ٦ ساعات.

وأشار محمود محمد، عامل بأحد المقاهى، أنه مع قرار الغلق رغم الضرر المادي العائد من ذلك القرار، لكن قرار الغلق سيعود بالنفع والفائدة علي جميع المواطنين وسوف ينهي على فيروس كورونا، أو على لأقل سوف يقلل من انتشاره بين المواطنين.

وأكد أنه ينفذ كل الإجراءات الاحترازية داخل المقهيى، من استخدام أكواب بلاستكية، وارتداء الكمامة طوال وقت العمل، وتطهير المكان بالمواد المطهرة للحد من انتشار فيروس كورونا بين الزبائن.

وفي نفس السياق، يقول أحمد إيهاب، عامل بأحد المقاهي، أنه واثق من قرارات الدولة في ملف فيروس كورونا، بعد أن شاهد دعم الدولة للعمالة الغير منتظمة، وتوفير المواد المطهرة والكمامات في لأسواق، وأنه متأكد أن ذلك القرار سوف يعوم بالمنفعة العامة، وسوف يقلل من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.