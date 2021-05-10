«عمال مصر»: نرفض ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح

دعا مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته المعنية لاتخاذ قرارات وإجراءات عملية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اقتحام قوات الشرطة لباحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم.

وطالب البدوي، الجامعة العربية بتفعيل أسلحتها المشروعة لوقف العدوان الذي يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح وباقي أحياء المدينة والاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى.



ووصف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ممارسات الاحتلال، مؤكدًا رفضه واستنكاره لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراضي جديدة أو تهجير الفلسطينيين مثلما يحدث في حي الشيخ جراح، واصفا ما يحدث بالانتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

فيمااستنكر اتحاد عمال مصر ومنظماته النقابية مواصلة أعمال العنف بين الفلسطينيين الرافضين لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من منازلهم لتوسيع أطماعه العدوانية في بناء المستوطنات اليهودية، وإجبار أهالي حي الشيخ جراح بإخلاء منازلهم بالقوة.

وأكد الاتحاد أن هذه المواجهات التي سقط خلالها نحو 220 جريحًا من الفلسطينيين والذين يواصلون الدفاع عن ممتلكاتهم، يحتاجون إلى الحماية الدولية والتدخل العاجل لوقف هذه المواجهات الدامية، ووقف الإجراءات التى تتخذها قوات الاحتلال بإجراءات العنف واعتقال الأعداد من الفلسطينيين أصحاب الحق الوطنى فى الحياة.

وطالب اتحاد نقابات عمال مصر المنظمات الأممية والإقليمية بأن ترفع بمسئولياتها فوق بيانات الإدانة والاستنكار، والتدخل العاجل والمباشر لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قرارات المجتمع الدولى بوقف التوسعات الاستيطانية داخل القدس الشريف وضواحيها.

وشهدت فلسطين هجوما عنيفا من قبل قوات الاحتلال على مدار شهر رمضان، كما شهدت ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد اقتحام الأخيرة المسجد.