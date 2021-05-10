ماجدة موريس: فراج مبدع.. وموسيقى «رجال الظل» هى الأجمل

اعتبرت الناقدة ماجدة موريس أن أحسن مسلسل هو «الاختيار ٢»، لأنه كان مفاجأة كبيرة جدًا للجميع، متمنية أن يجرى عرضه مرة أخرى عقب انتهاء شهر رمضان.

وأشادت «موريس»- أيضًا- بمسلسل «لعبة نيوتن»، مشيرة إلى أن لقب أفضل ممثل من حق كريم عبدالعزيز، عن دوره فى «الاختيار ٢»، ومحمد فراج عن دوره فى «لعبة نيوتن».

وأضافت أن منى زكى هى أفضل ممثلة فى دراما رمضان ٢٠٢١، وتنافسها هند صبرى، بدورها فى مسلسل «هجمة مرتدة»، مشيرة إلى أن أفضل ممثل «دور ثانٍ» هو الفنان الكبير محمد محمود عن دوره فى مسلسل «نجيب زاهى زركش»، والفنان سيد رجب الذى قدم ٣ شخصيات فى ٣ مسلسلات، ورامز أمير فى مسلسل «نجيب زاهى زركش»، والفنان هشام سليم فى مسلسل «هجمة مرتدة».

ولفتت إلى أن أفضل ممثلة «دور ثانٍ» هى مايان السيد، التى تظهر فى أربعة مسلسلات، منها مسلسل «لعبة نيوتن» ومسلسل «ضد الكسر».

وقالت: «أبهرتنا الفنانة رنا رئيس كذلك بدورها أمام الفنان يحيى الفخرانى، فى (نجيب زاهى زركش) ودورها فى مسلسل (ضل راجل)، وأتوقع أن تكون بطلة كبيرة فى المستقبل، وكذلك عائشة بن أحمد، فى مسلسل (لعبة نيوتن) بشخصية أمينة، التى قدمتها أمام سيد رجب ومحمد ممدوح». وأكدت أن أحسن مخرج هو تامر محسن، عن مسلسل «لعبة نيوتن»، موضحة: «فى مسيرة ٢٠ عامًا، قدم تامر محسن أحسن أربعة مسلسلات، منها (بدون ذكر أسماء) الذى كتبه الراحل وحيد حامد، ومسلسل (تحت السيطرة)، بطولة نيللى كريم، وأعجبت بالمخرج بيتر ميمى.. قدم مجهودًا جبارًا».

وأشارت إلى أن أحسن مؤلف هو هانى سرحان، عن مسلسل «الاختيار ٢»، وكذلك مؤلف «لعبة نيوتن»، لافتة إلى أن أفضل موسيقى تصويرية كانت من نصيب «الاختيار ٢»، و«نجيب زاهى زركش».

ونوهت بأن لقب أفضل مدير تصوير يمنح لـ«الاختيار ٢» و«لعبة نيوتن» و«هجمة مرتدة»، وأحسن مونتاج كان من نصيب مسلسل «هجمة مرتدة» ومسلسل «الاختيار ٢».