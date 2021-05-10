الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أندرو محسن: محمد ممدوح «عامل عظمة».. وتامر كروان قدم موسيقى تصويرية رائعة

أندرو محسن
أندرو محسن

اعتبر الناقد أندرو محسن أن أفضل مسلسل فى رمضان هو «خلى بالك من زيزى»، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، وأفضل ممثل هو محمد ممدوح عن دوره فى مسلسل «لعبة نيوتن»، ومحمد فراج عن دوره فى نفس المسلسل، والفنان طارق لطفى عن دوره فى مسلسل «القاهرة: كابول».

وقال «محسن» إن أفضل ممثلة منى زكى، عن دورها فى «لعبة نيوتن»، وأفضل ممثل «دور ثانٍ» هو الفنان على قاسم، عن مسلسل «خلى بالك من زيزى»، وأحسن ممثلة «دور ثانٍ» هى الفنانة عائشة بن أحمد عن مسلسل «لعبة نيوتن».

وواصل: «أفضل مخرج هو تامر محسن، عن مسلسل (لعبة نيوتن) ومحمد سلامة عن مسلسل (موسى)، وأفضل مؤلف هو فريق كتابة مسلسل (خلى بالك من زيزى)، وأحسن موسيقى تصويرية من نصيب تامر كروان فى مسلسل (موسى)، وخالد الكمار عن مسلسل (خلى بالك من زيزى)».

وأشار إلى أن محمد مختار هو أفضل مدير تصوير عن مسلسل «موسى»، إضافة لمدير تصوير مسلسل «لعبة نيوتن»، محمود يوسف، وكان أحسن مونتير هو أحمد حمدى، عن مسلسل «الاختيار ٢».

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

طارق الشناوى: «الاختيار 2» الأقوى ثم «لعبة نيوتن».. وممدوح أقوى دور ثان

أحداث القدس.. أهالي الشيخ جراح لـ«الدستور»: «لن نغادر مواقعنا إلا جثثًا»

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة

الأردن: القدس خط أحمر ونطالب باحترام حرمة الأقصى

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية لـ20 بينهم 9 أطفال