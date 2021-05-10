أندرو محسن: محمد ممدوح «عامل عظمة».. وتامر كروان قدم موسيقى تصويرية رائعة

اعتبر الناقد أندرو محسن أن أفضل مسلسل فى رمضان هو «خلى بالك من زيزى»، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، وأفضل ممثل هو محمد ممدوح عن دوره فى مسلسل «لعبة نيوتن»، ومحمد فراج عن دوره فى نفس المسلسل، والفنان طارق لطفى عن دوره فى مسلسل «القاهرة: كابول».

وقال «محسن» إن أفضل ممثلة منى زكى، عن دورها فى «لعبة نيوتن»، وأفضل ممثل «دور ثانٍ» هو الفنان على قاسم، عن مسلسل «خلى بالك من زيزى»، وأحسن ممثلة «دور ثانٍ» هى الفنانة عائشة بن أحمد عن مسلسل «لعبة نيوتن».

وواصل: «أفضل مخرج هو تامر محسن، عن مسلسل (لعبة نيوتن) ومحمد سلامة عن مسلسل (موسى)، وأفضل مؤلف هو فريق كتابة مسلسل (خلى بالك من زيزى)، وأحسن موسيقى تصويرية من نصيب تامر كروان فى مسلسل (موسى)، وخالد الكمار عن مسلسل (خلى بالك من زيزى)».

وأشار إلى أن محمد مختار هو أفضل مدير تصوير عن مسلسل «موسى»، إضافة لمدير تصوير مسلسل «لعبة نيوتن»، محمود يوسف، وكان أحسن مونتير هو أحمد حمدى، عن مسلسل «الاختيار ٢».