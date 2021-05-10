رامى متولى: نيرمين الفقى الأفضل على مستوى البطولة النسائية

رأى الناقد رامى متولى أن الموسم الحالى أفرز عددًا كبيرًا من النجوم الذين زينوا دراما الشهر الفضيل بشكل مختلف وجديد، وظهر ذلك بشكل واضح فى الأعمال الدرامية الاجتماعية.

وقال إن النجوم الكبار أصحاب التاريخ لهم رونق خاص، مانحًا الفنان كريم عبدالعزيز لقب الأفضل على مستوى البطولة المطلقة فى فئة الرجال، عن دوره فى مسلسل «الاختيار ٢»، حيث قدم واحدًا من أهم أعماله الدرامية، والذى أخرج فيه لمحات تمثيلية عكست نجوميته وثقله الفنى الكبير.

ومنح أفضل ممثلة للفنانة نيرمين الفقى على مستوى البطولة النسائية، بعدما قدمت دورين مختلفين تمامًا عن بعضهما فى مسلسلين هما «ضل راجل» مع ياسر جلال بظهورها فى دور الأم المتأثرة بما جرى لابنتها، لتقدم الدور بشكل جيد للغاية، كما قدمت دور العاملة بالصاغة فى مسلسل «النمر» مع الفنان محمد عادل إمام، حيث قدمت شكلًا أقرب للشر بطريقة مميزة للغاية.

أما أفضل ممثل دور ثانٍ، فمنحه للفنان حمزة العيلى، حيث قدم دورًا مميزًا فى شخصية «مصطفى» فى مسلسل «ضد الكسر» مع الفنانة نيللى كريم، مشيرًا إلى أنه قدم أشواطًا تمثيلية جيدة للغاية، فيما أعطى لقب أفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة جميلة عوض، التى قدمت دور «تمارا» فى مسلسل «حرب أهلية» بطولة النجمة يسرا، مشيرًا إلى أنها لفتت الأنظار لها خلال العمل.

وقال «رامى» إن مسلسل «خلى بالك من زيزى» للفنانة أمينة خليل من الأعمال الناجحة للغاية، معطيًا إياه لقب أفضل عمل درامى، بعد نجاح العمل على مستوى الإخراج والسيناريو، معطيًا لقب أفضل مخرج فى دراما رمضان هذا العام لكريم الشناوى بعد إظهاره العمل بطريقة سهلة تصل بشكل مبسط إلى ذهن المشاهد، كما أعطى لقب أفضل سيناريو للمؤلفين مريم نعوم ومنى الشيمى ومجدى أمين، وهم أعضاء ورشة كتابة المسلسل.

ورأى أن مسلسل «الاختيار ٢» نال نجاحًا كبيرًا على مستوى الموسيقى التصويرية وهو الأفضل فى هذه المنطقة، ومنح المونتير أحمد حمدى لقب الأفضل بعد تألقه على مستوى المشاهد المصورة فى العمل، كما أعطى لقب أفضل مدير تصوير لأحمد فهيم بعد إبداعه فى لوكيشن مسلسل «بين السما والأرض».