الإثنين 10 مايو 2021
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فن

طارق الشناوى: «الاختيار 2» الأقوى ثم «لعبة نيوتن».. وممدوح أقوى دور ثان

الناقد الفنى طارق
الناقد الفنى طارق الشناوى

 

قال الناقد الفنى طارق الشناوى إن أفضل مسلسل فى رمضان هو «الاختيار ٢»، ويأتى بعده مسلسل «لعبة نيوتن»، لافتًا إلى أن العملين هما الأكثر نجاحًا، بعدما قدم كل عمل منهما دراما قوية استطاعت إقناع الجمهور.

وأضاف «الشناوى» أن أفضل ممثل هو كريم عبدالعزيز، عن دوره فى مسلسل «الاختيار ٢»، ويأتى بعده الفنان محمد فراج، عن دوره فى مسلسل «لعبة نيوتن»، ثم الفنان يحيى الفخرانى عن دوره فى مسلسل «نجيب زاهى زركش»، موضحًا: «قدم النجوم الثلاثة أداءً تمثيليًا متوازنًا وعبقريًا».

وأشار إلى أن منى زكى هى أفضل ممثلة فى دراما رمضان ٢٠٢١، عن دورها فى مسلسل «لعبة نيوتن»، لافتًا إلى أنه «لم تكن هناك منافسة كبيرة فى هذا السياق بين منى زكى والنجمات الشابات».

وأعطى الناقد الكبير لقب أفضل ممثل «دور ثانٍ» مناصفة للنجم «محمد ممدوح» عن دوره فى مسلسل «لعبة نيوتن»، والنجم خالد الصاوى عن دوره فى مسلسل «القاهرة: كابول»، منوهًا بأن «الصاوى» جسد شخصيتين قويتين، الأولى شخصية ضابط شرطة فى «القاهرة: كابول»، من إخراج حسام على، والثانية شخصية «عابد تيمور» فى مسلسل «اللى مالوش كبير»، من إخراج مصطفى فكرى، ويظهر «الصاوى» رجل أعمال يحب شخصية «غزل» التى تجسدها النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ومنح لقب أفضل ممثلة «دور ثانٍ» للفنانة أنوشكا، عن دورها فى مسلسل «نجيب زاهى زركش»، وأيضًا الفنانة عائشة بن أحمد عن دورها فى مسلسل «لعبة نيوتن»، لافتًا إلى أن أداء عائشة كان مفاجأة كبيرة للجمهور، إذ أظهرت موهبة قوية. وأعطى «الشناوى» لقب أحسن مخرج مناصفة بين المخرج تامر محسن عن مسلسل «لعبة نيوتن»، والمخرج بيتر ميمى عن مسلسل «الاختيار ٢»، وأعطى لقب أحسن مؤلف للكاتب هانى سرحان عن مسلسل «الاختيار ٢»، والمؤلف عبدالرحيم كمال عن مسلسل «القاهرة: كابول».

ونوه بأن أفضل موسيقى تصويرية هى التى أعدها الموسيقار تامر كروان فى مسلسل «لعبة نيوتن»، مضيفًا: «لقب أفضل مدير تصوير من حق مسلسل (بين السما والأرض)، الذى أخرجه ماندو العدل، ومسلسل (لعبة نيوتن)، ولقب أحسن مونتاج من نصيب رانيا المنتصر بالله، فى مسلسل (بين السما والأرض)، ومن نصيب مسئول مونتاج مسلسل (لعبة نيوتن) كذلك».

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