«رجال الأعمال»: القطاع العقاري في مصر شهد طفرة غير مسبوقة

قال فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

أضاف فوزي، لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية قامت بالتوسيع العمراني مما أدى إلى تعمير مسطحات كبيرة كانت غير مستغلة، مؤكدًا أن تلك النهضة ساهمت في إعادة احياء وتشغيل الصناعة المحلية وخاصة مصانع مواد البناء، ما نتج عنه توفير عدد كبير من فرص العمل سواء مباشرة او غير مباشرة.

وتابع رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت في خلق عدد كبير من فرص العمل، ما أدى إلى تراجع معدلات البطالة بنسبة كبيرة.

أكد فوزي أن أفضل الاستثمار في القطاع العقاري، لأنه آمن جدًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد فقعة عقارية في ظل زيادة اعداد السكان والطلب علي شراء الوحدات العقارية بالسوق المصري، مؤكدًا أن هناك منافسة بين الشركات العقارية وذلك لصالح المستهلك.

وتابع أن المنافسة تأتي لصالح المستهلك لأن كل شركة تعطي امتيازات وتحسين في جودة الخدمات في السعر والمساحة و إمكانية التقسيط أيضاً، مؤكدًا أن افضل استثمار هو الاستثمار في العقارات لأنه أمان وبه مكسب.

وشدد على أن امتداد التطوير العمراني التي تقوم مصر به سيصل الي السلوم، والآن، أصبح لدينا عدد كبير من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد، مؤكدًا أن أفضل استثمار في تلك الفترة في العاصمة الإدارية الجديدة و ما يجاورها من مدن ومناطق جديدة بالشرق، بسبب الدعم الكبير الحاصلة عليه من الحكومة.