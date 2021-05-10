«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

أظهرت الحلقة ٢ من مسلسل الاختيار 2 بطولة الشهيد عمر القاضي الضابط بالأمن المركزي وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية وأطلق اسمه على دفعة 2019 شرطة.

والشهيد عمر القاضي صاحب الجملة الشهيرة التي أطلقها الشهيد في تسجيل صوتي «دك الكمين يا سمير» خلال العملية الإرهابية التي نفذت على كمين «البطل 14»

استشهد النقيب عمر إبراهيم القاضي من قوة قطاع الأمن المركزي في شمال سيناء، فجر الأربعاء الخامس من شهر يونيو عام ٢٠١٩ إثر هجوم إرهابي على كمين بطل 14 قبيل صلاة عيد الفطر المبارك.

خلال أحداث المسلسل ظهر «القاضي» أثناء دراسته بكلية الشرطة في مشهد جمع بينه وبين أحد زملائه ويدعي على يونس أثناء تواجدهما في مبيت الكلية.

التحق القاضي بكلية الشرطة سنة 2013، وتخرج فيها سنة 2017، وفي 5 يونيو 2019 هاجمت عناصر إرهابية مسلحة الكمين ويحمل اسم البطل 14 الذي كان بقيادة عمر القاضي، وتمكن البطل من القضاء على 4 عناصر تكفيرية قبل أن يرتقي شهيدا.

توفى والده وهو طالب بكلية الشرطة، وكانت والدته تضع آمال كبيرة عليه، وعقب تخرجه عمل بالأمن المركزي، وعرف القاضي بين زملائه بالجدية والحزم والتدين وحبه لعمله ومساعدته المستمرة للآخرين.

وتصدت قوات أمن الكمين للإرهابيين ببسالة، وتبادلت معهم إطلاق النيران حتى تمكنوا من قتل 5 من العناصر التفكرية، وأثناء الهجوم الإرهابي تحدث عمر القاضي عبر اللاسلكي مطالبا القوات بدعمهم وطالبهم بدك الكمين، لضمان القضاء على العناصر الإرهابية المنتشرة حوله الكمين.

استشهد عمر القاضي بعد عامين فقط من تخرجه في كلية الشرطة فجر عيد الفطر، تاركا وصية لشقيقه الذي يكبره بألا يحزن إن وصله نبأ استشهاده، مؤكدا فيها شوقه لوالده الذي توفي قبل سنوات.

وبعد 12 ساعة من اغتيال عمر القاضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خط سير التكفيريين والقضاء على 14 عنصر إرهابي داخل إحدى العشش المهجورة بقطعة أرض في حي المساعيد، وعثر بحوزة المتهمين على 14 بندقية متعددة الطلقات و3 عبوات شديدة الانفجار وحزامين ناسفين.

بعد الحادث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي الخاص بالشهيد عمر القاضي، وهو يقول «دك الكمين يا سمير»، في إشارة بإطلاق النار، على كل الافراد الموجودة في الكمين، للقضاء على العناصر التكفيرية.

بعد شهر من وفاة "عمر" تبين أنه كان متقدما للعمل بهيئة قضايا الدولة، وأعلنت الهيئة أنه خلال المقابلات الشخصية لتعيين خريجي دفعة 2017 في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، تبين استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضي المتقدم لتلك الوظيفة، لتقرر الهيئة بعدها تكريم أسرته ومنحهم درع الهيئة والعضوية الشرفية بأحد أنديتها.

وأثناء حفل تخريج كلية الشرطة دفعة 2019، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدة البطل، وأطلق اسمه على الدفعة، تكريما له وتخليدا لذكراه.